День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.24 19:30
Медведи в лесу – видео сотрудников Лапландского заповедника
Фотоловушка, установленная в Лапландском заповеднике, запечатлела диких животных. В этот раз лосей не было, в объектив камеры попали отдыхающие на опушке медведи.
Это не ожившая картина Шишкина, а реальность Лапландского заповедника. Кого там только не встретишь: и лосей и белок, но сегодня сотрудники учреждения показали кадры с медведем.
Специалисты регулярно публикуют видео с обитателями территории и каждый раз приглашают к себе в гости посетителей.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
-Скоро в эфире05:00«Сто лет пути». Художественный фильм (16+)06:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Имеющие детей чаще считают, что начинать работать нужно в подростковом возрасте, бездетные — после совершеннолетия-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,43 рубля, евро укрепляется на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Министр энергетики РФ Сергей Цивилев: «Газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Мурманской области»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов