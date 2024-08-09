Медведи в лесу – видео сотрудников Лапландского заповедника

Фотоловушка, установленная в Лапландском заповеднике, запечатлела диких животных. В этот раз лосей не было, в объектив камеры попали отдыхающие на опушке медведи.

Это не ожившая картина Шишкина, а реальность Лапландского заповедника. Кого там только не встретишь: и лосей и белок, но сегодня сотрудники учреждения показали кадры с медведем.

Специалисты регулярно публикуют видео с обитателями территории и каждый раз приглашают к себе в гости посетителей.