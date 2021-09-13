Медведи забрели на ГОК

В социальных сетях появилось видео, на котором мама-медведица с тремя медвежатами прогуливается по территории Ковдорского ГОКа. Как животные попали сюда, неизвестно, ведь скрылись косолапые так же неуловимо.

На записи видно, что животные вели себя спокойно. Скорее всего, забрели на предприятие в поисках еды.