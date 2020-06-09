Медведица с медвежатами попалась на фотоловушку

Специалисты Кандалакшского природного заповедника засняли медведицу с медвежатами. Кадры сотрудники сделали с помощью установленной на дереве фотоловушки.

Это видео они выложили на странице заповедника в одной из социальных сетей. Сначала в кадре поваляется медведица, скорее всего, она, как и многие косолапые, чесала о дерево спину, но потом решила уйти к водоёму. За мамой поспешили и три маленьких медвежонка.

Специалисты заповедника уточнили, что животное уже несколько лет живёт на одном из островов заповедника. Медведица периодически пополняет численность медвежьего поголовья. Этих хищников замечают в разных районах Мурманской области, например, экологи несколько лет назад даже издали памятку, что делать, когда человек встретился с хозяином леса.