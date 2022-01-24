«Медведям» помогает «Аракс»

Инженерная служба Росгвардии отмечает 75-летие со дня образования. Сотрудники ведомства занимаются разминированием взрывоопасных предметов, в том числе и времен Великой Отечественной войны, участвует в спецоперациях по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Профессиональный праздник военнослужащие встречают на боевом посту. В региональном Управлении Росгвардии во время занятий специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь» обнаружили и уничтожили взрывоопасный предмет. Для выполнения задачи применялся современный передвижной комплекс «Аракс».

Технические средства также используют для проверки мест массового пребывания граждан и при обнаружении подозрительных предметов. Только за прошлый год специалисты Росгвардии обезвредили свыше 170 взрывоопасных предметов и более 1 килограмма различных взрывчатых веществ.