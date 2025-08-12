«Медвежьи танцы» в Лапландском заповеднике

Речь о поведении бурого медведя, действия которого попали в объектив фотоловушки.

Косолапый так метит территорию. Запаховые сигналы, закусы, задиры на деревьях и следовые метки несут для хищника информацию, отметили специалисты Лапландского заповедника на своей странице в соцсети «ВКонтакте».