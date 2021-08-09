Медвежий патруль спасает Амдерму от нашествия белых медведей

В Мурманске белых медведей, вопреки некоторым слухам, нет и никогда не было. Но есть заполярные регионы, где опасные хищники чувствуют себя вольготно. 10 белых медведей зашли в посёлок Амдерма, который расположен в Ненецком автономном округе.

Животные пришли на запах выброшенных на берег тел моржей. О нашествии белых медведей медвежьему патрулю и эксперту Всемирного фонда дикой природы сообщили местные жители.

Через посёлок Амдерма проходит миграционный маршрут белых медведей. Зачастую, они идут по побережью в сторону острова Вайгач, но не заходят в посёлок. Летом из-за отсутствия льда животным сложнее добывать пищу, поэтому они перемещаются в поисках доступных кормов, в том числе и выброшенных морских млекопитающих.

Для предотвращения конфликтных ситуаций между животным и человеком в Амдерме работает медвежий патруль, который в этой ситуации среагировал оперативно.

Эксперт WWF России вместе с патрульными зафиксировали координаты останков моржа, описали его состояние, составили акт и протокол, взяли пробы на генетику. За два летних месяцев отмечено более 20 заходов хищников. Для Амдермы такое количество белых медведей нехарактерно. Патрульные отпугивали животных с помощью сигналов охотника, горнов и ракетниц. Белых медведей заставляет уходить и звук квадроциклов, на которых передвигается медвежий патруль.