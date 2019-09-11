Медвежонка-найдёныша откармливают кашей перед отправкой в Тверь

Медвежонка, которого мурманские полицейские нашли в заброшенном здании, отправят в Тверь. Сейчас животному помогает руководитель Приюта для бездомных животных Оксана Анчишкина.

Маленького невольника полицейские обнаружили во время рейда на одну из частных территорий в границах Мурманска. Медвежонок сидел на привязи в строительном вагончике. Сторож, оказавшийся на месте, сообщил, что зверя держат на хлебе и воде, иногда дают молоко, сообщила Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных. Так как дело было поздним вечером и в других организациях, куда можно было бы отдать косолапого, не брали трубку, полицейские позвонили именно ей.

«Насколько я понимаю, на сегодняшний день бывшие хозяева животного, уверяют, что не знают, откуда он взялся, - говорит Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных. Это и понятно, потому что, как минимум, это статья за браконьерство, а максимум, статья за жестокое обращение, потому что условия, в которых медвежонок содержался, нельзя считать адекватными. Скорее всего, он содержался не пару дней, потому что шерсть под ошейником примята и ошейник затянут критично туго».

Пока медвежонок содержится на закрытой территории, контакты с людьми для него ограничены. Такое условие поставил Центр спасения медвежат-сирот Сергея Пажетнова. Совсем скоро найдёныша отправят туда, а через год отпустят в лес. Если животное привыкнет к людям, то оно не сможет адаптироваться в дикой природе. Также медведю прописали строгий рацион.

На севере медведи могут употреблять рыбу и мясо. Мы сразу в первый день сделали на это акцент, чтобы ему отъестся, - рассказывает Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных. - Но Пажитнов, например, мне категорически запретил, потому что, если медведь поедет в среднюю полосу, то там практически только растительная пища. Поэтому единственное, что было ему разрешено, - это овсяная каша с гречневой пополам или просто овсяная с небольшим добавлением молока. Вот вчера мы так и сделали. Он вчера весь день бастовал».

Медвежонку можно есть смородину, чернику с корешками, яблоки, орехи и другую растительность, которая встречается в средней полосе. Пока животное ни в чём не нуждается, но если кто-то привезёт из леса, например, чернику с корешками - пушистый малыш будет рад.

Контактную информацию временных опекунов медвежонка можно найти на странице «ВКонтакте» мурманского приюта для бездомных животных.