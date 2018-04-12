«Мега Кружка» на своё 7-летие дарит мурманчанам концерт Виктории Дайнеко

Самому большому ресторану не только Мурманска, но и всего Северо-Запада исполняется 7 лет. Радиостанция «Рекорд» и «Мега Кружка» организовали в честь праздника грандиозную вечеринку, на которой гостей ждут не только увлекательные конкурсы, но и специально приглашенная гостья: знаменитая певица и выпускница «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко.

Ресторан «Мега Кружка» является самым большим и, пожалуй, одним из самых популярных мест у жителей Заполярья. Тут каждые выходные проходят различные вечеринки, часто приезжают гости и проходят концерты. 21 апреля заведению исполняется 7 лет и в честь своего дня рождения коллектив ресторана готовит сюрприз. «За эти годы нами проделан больший объём работ, - отмечает Ольга Красильникова, заместитель директора ресторана «Мага Кружка». - Каждый день мы рады своим гостям и ждём всех на празднование семилетия «Мега Кружки».

Праздник помогает организовать радиостанция «Рекорд», с которой у ресторана уже сложились не только партнёрские, но и дружественные отношения. «Мы все надеемся, что это только начало нашего плодотворного сотрудничества, - говорит Екатерина Долматова, менеджер радиостанции «Рекорд 102 FM». - В дальнейшем мы будем только радовать мурманчан разнообразными «привозами» и концертами».

21 апреля гостей «Мега Кружки» будут развлекать не только мурманские артисты и творческие коллективы. В 23.00 на сцену выйдет специально приглашённая гостья - поп-певица и выпускница «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко.

- Только в клубном формате можно услышать песни, которые ты больше нигде не поймаешь, - отмечает Роман Мурачев, арт-директор ресторана «Мега Кружка». - Сам себя ловил на том, что «о, какая кайфовая песня», ни в интернете, ни в альбомах такой не бывает. Это может быть только здесь и сейчас.

Билеты можно купить на официальном сейте ресторана «Кружка», который предлагает сделать предзаказ блюд, что очень удобно для большой компании.

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