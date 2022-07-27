Мелочь, а неприятно. Сбербанк с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на 10 рублей

В зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. В банке пояснили, что увеличение тарифов связано с двукратным ростом объёма бизнеса за последние пять лет: увеличилась и транзакционная активность клиентов, и количество, и виды отправляемых сообщений.

В зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. В банке пояснили, что увеличение тарифов связано с двукратным ростом объёма бизнеса за последние пять лет: увеличилась и транзакционная активность клиентов, и количество, и виды отправляемых сообщений.

При этом клиенты имеют возможность получать услугу бесплатно, оформив подписку банка или выполняя условия по карте. Для кредиток финансовой организации услуга останется бесплатной.