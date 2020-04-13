Давняя мечта северян - увековечить память воинов Полярной дивизии, наконец-то осуществится. Мемориал героям будет открыт 8 мая на аллее имени Полярной дивизии в Мурманске.

Памятник героям, давшим отпор врагу на Кольской Земле в Великую Отечественную войну создан на добровольные пожертвования.

На призыв о создании комплекса откликнулись также администрация и Совет депутатов Мурманска, общественные организации. Трёхметровая бронзовая статуя будет торжественно открыта в канун празднования 75-й годовщины Великой Победы.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Я благодарен тем мурманчанам, жителям области, которые откликнулись на наше обращение. На сегодняшний день поступили 165 платежей на сумму 882 тысячи рублей. И мы решили, что наш счёт будет продолжать работать до 9 мая, чтобы все желающие могли поучаствовать в создании памятника. На наше обращение откликнулись жители Сочи, Линахамари, Сенкт-Петербурга, Кандалакши, Оленегорска».