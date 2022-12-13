Мемориальная доска Виталия Войцеховского появилась на стене гимназии Полярного

В 32 года жизнь Виталия Войцеховского, выпускника гимназии города Полярного, оборвалась… Причиной тому стал ракетный удар, нанесённый по аэродрому, где служил лётчик. Это случилось через два дня после объявления начала специальной военной операции. Сегодня на стене образовательного учреждения в городе воинской славы появилась мемориальная доска. Первым цветы к портрету Виталия возложил отец.

Войцеховский после атаки был тяжело ранен. Больше 20 дней и ночей врачи боролись за жизнь капитана, но 17 марта его сердце остановилось.

В этом году в Гимназии установили парту в его честь, сидеть за ней могут лишь самые лучшие воспитанники, добившиеся значимых достижений в учебной, творческой и общественной деятельностях.

Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Это воспитательный момент: каждый день для каждого ученика и жителя города. Воспитательный момент для выпускников, которые узнают о жизни Виталия, о том, что мы все помним, любим и помнить тех, кто любит свою Родину и предан ей».

Руководитель гимназии заверила, что традицией станет возложение цветов и проведение митингов во время значимых для страны дат, также отдавать дань памяти военнослужащему, отмеченному медалью «За отвагу», будут в дни его рождения и смерти.