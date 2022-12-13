Мемориальная доска Виталия Войцеховского появилась на стене гимназии Полярного
Войцеховский после атаки был тяжело ранен. Больше 20 дней и ночей врачи боролись за жизнь капитана, но 17 марта его сердце остановилось.
В этом году в Гимназии установили парту в его честь, сидеть за ней могут лишь самые лучшие воспитанники, добившиеся значимых достижений в учебной, творческой и общественной деятельностях.
Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Это воспитательный момент: каждый день для каждого ученика и жителя города. Воспитательный момент для выпускников, которые узнают о жизни Виталия, о том, что мы все помним, любим и помнить тех, кто любит свою Родину и предан ей».
Руководитель гимназии заверила, что традицией станет возложение цветов и проведение митингов во время значимых для страны дат, также отдавать дань памяти военнослужащему, отмеченному медалью «За отвагу», будут в дни его рождения и смерти.