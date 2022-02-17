Мемориальный комплекс «Долина Славы» передали Кольскому району

После длительного перерыва Мурманская областная Дума сегодня провела очередное заседание. Вопросов накопилось много, так что парламентарии в один день не уложились. Часть вопросов повестки перенесли на 3 марта.

Это заседание областной Думы - первое в новом году. В повестке около 30 вопросов. Большинство из них связаны с изменениями в федеральном законодательстве. Следовательно, нужно менять и региональное. Но есть и вопросы актуальные только для Мурманской области. Например, депутаты решили передать мемориальный комплекс «Долина Славы» под крыло Кольского района. Раньше он был на балансе у краеведческого музея. Идея эта появилась ещё пять лет назад. И вот сейчас, после долгих обсуждений, депутаты вернулись к вопросу.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Вы видите, как много там сделано. Благоустроена правая часть, где происходят захоронения. И мы тогда ещё предлагали, чтобы передать вот это муниципалитету. Хотя бы там, где захоронения происходят, передать Кольскому району. Кольский район был готов к этому вопросу. Но потом долго говорили, что не надо. А мы считали, что ещё тогда, пять лет назад, оно должно было быть передано Кольскому району. Муниципалитет должен был за него отвечать. У него есть больше сил, средств, финансирование будет».

Ещё один важный вопрос касается спорта. Полномочия по физическому развитию детей есть как у Министерства спорта, так и у Министерства образования. Законопроект должен стандартизировать подходы к спортивному образованию.

Светлана Наумова, министр физической культуры и спорта Мурманской области: «На сегодняшний день 40 спортивных школ в области. 18 из них находятся в подчинении ветки спорта, остальные - в подчинении Министерства образования. И те, и другие занимаются спортивной подготовкой. По линии спорта - более чёткие, более понятные цели, потому что есть федеральные стандарты спортивной подготовки. Но вот эта работа должна будет провестись и по линии образования. Каждая школа должна понимать, к чему готовят спортсмена».

Ещё один законопроект в повестке - возвращение учебно-производственных комбинатов в школы. Благодаря этой инициативе выпускать ребят будут уже с профессиональными навыками и документом, который позволит желающим устроиться на работу.

Алексей Гиляров, депутат Мурманской областной Думы: «Для кого это интересно? Во-первых, для малых населённых пунктов. Например, ученик старшего класса может освоить специальность тракториста. И, по окончанию школы, когда ему исполнится 18 лет, он будет получать права и тут же идти работать в поле. Или младшая медсестра. Такие специальности тоже есть. Они входят в учебный план. Младший парикмахер. Не надо ехать, учиться, а уехал - не вернёшься. А тут даётся возможность сразу в старших классах получить дополнительное образование. Именно профессиональное образование».

Также во время заседания депутаты выбрали главного редактора печатного органа областной власти, газеты «Мурманский Вестник». На этой должности осталась нынешний главред Оксана Глубокая. За её кандидатуру проголосовали единогласно все присутствующие парламентарии.