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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.20 19:30

Менее чем за сутки в России сразу три губернатора ушли в отставку

Свои посты покинули главы Архангельской области, Республики Коми и Камчатского края.

За последние сутки подали в отставку сразу три губернатора — глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Коми Сергей Гапликов и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Игорь Орлов, глава Архангельской области: «Я очень благодарен всем, кто со мной работал, всем жителей Архангельской области, кто доверил мне в своё время и дал мне возможность восемь лет возглавлять нашу родную Архангельскую область. Я сделал всё возможное для блага нашего региона, но на сегодняшний день для меня все решения уже приняты».

По словам губернатора Архангельской области, он принял решение уйти  «по результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний».

Одной из причин падения рейтингов Орлова считают конфликт вокруг строительства мусорного полигона в Шиесе. Протесты против его возведения в регионе проходят с 2018 года.

Похожая ситуация в Республике Коми, которая также попала в число регионов с худшим показателем доверия к губернатору. Кроме накопившихся претензий граждан, ещё одной вероятной причиной отставки главы Коми Сергея Гапликова стала сложная ситуация с безопасностью из-за коронавируса. 2 апреля стало известно сразу о 56 заразившихся в республике.

Сергей Гапликов, глава Республики Коми: «Так совпало, что сложение моих полномочий сопряжено с непростыми временами и я уверен, что вся работа станет подспорьем и надежным фундаментом в решении проблемы, которое будет проводить новое руководство региона».

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об отставке по собственному желанию. Отметим, что 1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала Камчатку за то, что регион не проводит исследования на коронавирус.

Таким образом, Владимир Путин временным руководителем Архангельской области назначил губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. В свою очередь, вместо Цыбульского субъект возглавит его бывший заместитель Юрий Бездудный. На смену Гапликову в Республике Коми придёт Владимир Уйба. Исполняющим обязанности губернатора Камчатского края станет Владимир Солодов, который до этого занимал пост председателя правительства Якутии.

 

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