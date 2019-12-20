Меньше двух недель остались до самого волшебного праздника в году

В детских садах, школах и центрах культуры стартуют новогодние утренники. К празднику активно присоединяются и жители отдалённых городов области. В ЗАТО Александровск состоялась встреча участников организации «Дети войны» и подопечных Центра социального обслуживания.

«У нас перед праздником проводится мастер-класс, на котором каждый участник может разрисовать и взять на память символ приходящего года», - рассказывает Виктория Неплюева, директор Полярнинского комплексного Центра социального обеспечения населения.

Городской Центр культуры «Север» города Полярного всегда рад приходу гостей, а для таких посетителей коллектив организовал по-настоящему душевный праздник. Мастер-класс по изготовлению мышей сменился развлекательной программой. Не обошлось на «Голубом огоньке» без песен, хороводов и, конечно, Деда Мороза.

После основного предновогоднего торжества участников клубов и гостей мероприятия пригласили на киносеанс отечественного фильма «Карнавал».