Меньше двух недель осталось до старта 52-го Мурманского лыжного марафона международного Праздника Севера

Он вновь станет самым масштабным событием Полярной Олимпиады и соберёт около трёх тысяч спортсменов из 64 регионов страны, а также Германии, Словакии и Республики Беларусь.

В программе запланированы гонки на 50- и 25-километровках свободным и классическим стилями, которые проведут 28 и 29 марта в Долине Уюта.

За медали поборются наш земляк Алексей Петухов, а также знаменитые биатлонисты: призёр Олимпийских игр Александр Логинов, чемпионы мира Антон Бабиков и Екатерина Юрлова-Перхт. Почётными гостями Мурманского лыжного марафона станут заслуженные мастера спорта Николай Зимятов, Александр Завьялов, Михаил Девятьяров и Никита Крюков. Последний проведёт 26 марта на спорткомплексе «Снежинка» мастер-класс для воспитанников мурманских спортшкол, а 27 марта встретится с молодёжью в рамках проекта «Арктический диалог».

Для зрителей соревнований будут работать интерактивные площадки, где можно поучаствовать в различных конкурсах. А в малой Долине Уюта развернётся саамская деревня. Там посетители смогут познакомиться с предметами быта коренного народа Кольского полуострова, отведать блюда арктической кухни и прокатиться на оленьей упряжке. Там же поблизости будет расположена площадка, на которой можно пообщаться с хаски и попробовать свои силы в качестве каюра.