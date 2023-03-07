Меньше месяца осталось до старта самого северного лыжного марафона в рамках Праздника Севера

Гонки на 50 и 25 км свободным и классическим стилями пройдут 1 и 2 апреля.

Впервые Мурманский марафон состоялся в 1974 году. Долгое время он оставался главным и самым крупным в Советском Союзе и России.

В этом году на старте зрители увидят колоритный состав участников, в том числе именитых спортсменов и ветеранов лыжных гонок, среди которых Максим Вылегжанинов, Алексей Петухов, Петр Милорадов, Сергей Губайловский и Геннадий Нечаев.

По традиции старт даётся в затяжной марафонский подъём. Профессионалы стремятся к простору и по стратегии выбираются из общей массы лыжников, а любители идут размеренно, сохраняя темп и следуя правилу: участие – это уже победа.

За расписанием мероприятий Полярной Олимпиады и изменениями в соревновательной программе можно следить на сайте регионального Министерства спорта.