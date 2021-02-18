Меньше списочников, больше одномандатников – региональные парламентарии по-новому кроят закон о выборах и референдумах

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание. Депутаты рассмотрели десяток вопросов, среди них - выделение медицинского центра «Белая роза» в отдельное лечебное учреждение, отчёт главы областного УМВД и внесение изменений в региональное выборное законодательство.

Самый животрепещущий вопрос на этом заседании - перемены в законодательстве о выборах и референдумах. Большинство изменений обусловлены необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Но есть и региональные новеллы.

Авторы инициативы предложили уменьшить количество депутатов, избивающихся по партийным спискам. До этого момента по одномандатным округам выбирали 16 человек, ещё 16 - по партийным спискам. В новом созыве списочников будет 10, а 22-х будут выбирать, опираясь на их опыт и авторитет, то есть, будут голосовать за конкретного человека, а не за партию. Это нововведение должно усилить связь между депутатами и избирателями. За инициативу проголосовало большинство народных избранников.

Владимир Мищенко, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Опыт последних лет показывает, что избиратель идёт, голосует и поддерживает тех, кто пользуется авторитетом. Реально авторитетом, а не прячется за какими-то списками, за партийными».

Ещё один вопрос - изменение статуса медицинского центра «Белая роза». Депутаты предложили сделать его отдельной медицинской организацией. В результате учреждение сможет обслуживать больше женщин, выявляя онкологию на ранних стадиях.

Роман Пономарёв, депутат Мурманской областной Думы: «Это достаточно хорошее движение, потому что это позволит «Белой розе» определять самой свою деятельность на ближайшие годы. А вы знаете прекрасно, сейчас где-то около 6000 женщин в год проходит там обследование. Этого маловато для нашего региона».

Депутаты приняли решение направить в администрацию Президента России обращение о присвоении Мончегорску звания «Город трудовой доблести».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это был тыловой город. Он делал военную продукцию тылового назначения и гражданского. Были там госпиталя, где лечили наших раненых. То есть, город Мончегорск внёс большую лепту в годы Великой Отечественной войны в победу нашего народа в Великой Отечественной войне».

На заседание областного парламента прибыл и глава областного УМВД Виталий Зайков. Он выступил перед народными избранниками с отчётом о результатах работы полиции в прошлом году. В частности, он сообщил, что количество совершённых в 2020 году преступлений по сравнению с предыдущим годом увеличилось примерно на 1%. Стало больше краж и мошенничеств, совершенных при помощи интернета. При этом количество убийств, побоев и разбойных нападений значительно снизилось. Особенно заметна эффективность работы органов внутренних дел по уровню раскрытия преступлений. В случаях с убийствами, разбоями и изнасилованиями он составляет 100%. Грабежи раскрывают в 94 случаях из ста. Депутаты работу полиции оценили высоко и проголосовали за то, чтобы принять отчёт руководителя УМВД по Мурманской области.