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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.20 19:30

Меняем образ жизни - от хандры и лишних килограммов спасут тренажёры

На северян надвигается полярная ночь. И всё это на фоне не затихающей пандемии коронавируса. Как пережить непростое время с минимальными потерями для здоровья и поддержать бодрость духа, расскажет Эллина Ким.

Меньше двух недель осталось до наступления полярной ночи. Специалисты считают, что в этот период у людей нарушаются обменные процессы. Поэтому можно легко прибавить несколько лишних килограммов. Степан Романчев администратор одной из самых популярных местных групп «ВКонтакте» «Мурманск ДТП ЧП совсем недавно внёс в график своей жизни тренировки. Теперь несколько раз в неделю его можно встретить в классической качалке, где под пристальными взглядами легенд бодибилдинга он приводит тело в порядок. Тяга к большим весам на штанге неслучайна.

Степан Романчев: «Я в школьные годы много лет занимался лыжными гонками, немного занимался волейболом, потом я увлекся пауэрлифтингом и решил попробовать себя в бодибилдинге. У меня даже были мысли выступить, я готовился, но из-за грыжи я сделал перерыв. Но  вот опять я себя запустил и вот недавно вернулся в зал».

Нельзя сказать, что возвращение к здоровому образу жизни стало триумфальным. Сначала, как и у многих, возникало сотни причин, чтобы лишний раз не перетруждать себя.

Степан Романчев: «Я даже покупал абонемент, приходил пару раз. Железо было тяжёлым, холодным. А сейчас хочется больше и больше заниматься».

Иногда просто пойти в тренажёрный зал недостаточно. Нужно найти персонального тренера, который поможет разработать подходящую для вас программу тренировок, будет направлять, время от времени критиковать, чтобы не позволять вам расслабиться. В случае со Степаном его личным коучем стал Вадим Легков.

Вадим Легков, тренер: «Мне часто пишут в директ, что я смотрю за вашим инстаграмом и мне страшно. Таким людям мы назначаем тренировки на время, когда меньше всего народу. Я давно работаю, легко нахожу общий язык   людьми. Все уходят на сто процентов довольными, а кто прислушивается к советам, то все достигают результата».

О том, как преодолеть лень и неуверенность в себе, начать жить активно и с пользой для здоровья, мы расскажем в нашем новом проекте «Образ жизни». Следите за анонсами на телеканале «Арктик-ТВ».

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