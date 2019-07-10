Меняем «овощи» на «корабль»! Решили в открытом голосовании снежногорцы

Теперь на фасаде одного из домов Александровска красуется новое граффити.

Голосование за лучший эскиз на обновлённом фасаде одного из домов Снежногорска завершилось ещё в марте. Большинство жителей решили обновить облик дома. Теперь вместо граффити с помидорами и огурцами на стене красуется олень и «Яуза».

- После того, как фасад был отремонтирован, поступило огромное количество жалоб-просьб граждан о том, что мы закрасили рисунок, надо его восстановить, - рассказывает Роман Афанаскин, главный инженер ООО «УК «Вьюжный».

К слову, изначально изображать «Яузу», которая стоит в доках местного судоремонтного завода, художник не планировал, но решил изменить эскиз по просьбам жителей.

- Вечером он погуглил, узнал, что такое «Яуза», решил обозначить его, немного стилизовав, перенеся основные элементы в рисунок на фасаде, - пояснил Роман Афанаскин, главный инженер ООО «УК «Вьюжный».

Рисунки на домах – визитная карточка Снежногорска. «Ягодки», «Нерпа» и бывшие «Помидоры-огурцы» для жителей давно стали указателями вместо номеров домов и названий улиц. Теперь у многоэтажки на Октябрьской улице появится новое название, будет ли это «Яуза» или иная «северная» метка, узнаем совсем скоро.