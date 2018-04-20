Меняем тамбовскую «Красную шапочку» на мурманскую

Мурманский областной театр кукол встречает гостей. На заполярную сцену выйдут артисты из Тамбова с авторскими постановками спектаклей «Жуча» и «Красная шапочка». А скоро мурманские кукольники нанесут ответный визит к своим коллегам.

Артисты тамбовского театра приехали в Мурманск впервые. По словам профессионалов, такой опыт просто необходим, чтобы кукольные театры в России развивались. На заполярной сцене гости представят две постановки: «Жуча» и «Красная шапочка». Над спектаклями коллектив трудился под руководством сербского режиссёра Амелы Вученович, которая, Мурманск посетить не смогла.

- Хоть и название спектакля «Красная шапочка», но это совершенно авторский взгляд на эту известную историю, - отмечает Пётр Куликов, директор Тамбовского тетра кукол. - Совершенно авторский взгляд и на сербскую сказку о собачке «Жуча». Это тоже авторский спектакль, авторская переработка Амелы Вученович.

Гастролеры дадут в Мурманске 6 представлений и отправятся с постановками в другие города России. Наш театр кукол решил не отставать от коллег, в конце апреля заполярная труппа посетит Тамбов, где также представит два спектакля.

- На следующей неделе труппа Мурманского областного театра кукол выезжает со своими спектаклями в Тамбов. Мы обмениваемся «Красными шапочками»: они привезли свою постановку «Красна шапочка», у нас своя «Красная шапочка», - рассказывает Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол. - Ещё повезём спектакль «Королевские зайцы».

Первое выступление тамбовских гостей в Мурманске очень понравилось юным заполярным зрителям. Но и актёры остались под приятным впечатлением. Знакомство с коллегами, как признался директор Тамбовского театра, всегда идёт на пользу профессионалам и позволяет придумать что-то новое.