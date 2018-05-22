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День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.18 19:30

Мэр Мурманска отчитался перед депутатами

Мэр Мурманска Дмитрий Филиппов отчитался о работе перед депутатами Совета депутатов областного центра. Отметив, что в минувшем году в столице Заполярья улучшился инвестиционный климат,  глава муниципалитета обратил внимание на то, что проблемных вопросов  в городе ещё много.

В своём отчёте глава муниципального образования отметил, что все, намеченные депутатами планы, были выполнены в полном объёме. Этому поспособствовало своевременное рассмотрение вопросов и грамотное распределение средств городского бюджета. Так же Дмитрий Филиппов сделал акцент на  улучшение инвестиционного климата в Мурманске. Но это вовсе не значит, что все проблемы удалось решить.

- Единственное, что можно выделить из острых вопросов, которые сегодня стоят в городе, так это вопрос переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, вопрос обеспечения малоимущих граждан жильём, - сказал Дмитрий Филиппов, глава администрации города Мурманска. – Но это связано лишь с финансированием. Мы исходим из того бюджета, который у нас есть, а сфера строительства жилья всё таки достаточно дорогостоящая.

Как прозвучало во время отчёта, в 2017 из ветхого и аварийного жилья было расселено порядка ста семей. Однако квартирный вопрос касается и молодых родителей и малоимущих. Сейчас в очереди за драгоценными квадратными метрами стоят около восьми тысяч человек. И всё же нельзя упустить из вида очевидные положительные перемены на этом направлении.

- Город выполнил все свои обязательства по увеличению уровня  заработной платы, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Мы выполнили все параметры, которые оговаривают майские указы Президента страны.

Дальнейшими приоритетными сферами развития глава Мурманска назвал  экономику, строительство и благоустройство.

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