Мэр Мурманска поздравляет мурманчанок

Всех женщин с предстоящим праздником поздравил и глава Мурманска Дмитрий Филиппов:

- Примите самые сердечные поздравления с чудесным праздником — Международным женским днём!

Мы гордимся тем, что наши женщины – настоящие северные красавицы, труженицы, умницы, что они своим трудом, активной жизненной позицией и неравнодушным отношением к своему городу делают Мурманск еще краше, уютнее, светлее. Все, к чему вы прикасаетесь, несет на себе отпечаток красоты и нежности. Ваши дела и поступки заряжены положительной энергией, которой вы щедро делитесь с окружающими.

Пусть наступившая весна станет для всех вас началом обновления и добрым признаком хороших перемен! От всей души желаем вам, милые женщины, крепкого здоровья, душевного тепла, мира, благополучия и исполнения всех желаний!