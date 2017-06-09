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День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.17 19:30

Мэр Мурманска проверил ход ремонта городских дорог

Ремонт дорог взят под контроль.  За это лето в заполярной столице будет обновлено около 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, рабочие активно взялись за обновление асфальта: начали с окраин города, а в середине лета, когда большинство людей уедут в отпуска, приступят к центру города.  Мэр города, Дмитрий Филиппов, лично убедился, что всё идет по графику

Улица Домостроительная уже выглядит иначе. Одна из самых проблемных магистралей, по которой курсируют фуры, наконец, дождалась ремонта. И это касается не только проезжей части, но и тротуаров…

В этом году дорожникам предстоит положить 200 тысяч квадратных метров асфальта. Объём работ немалый, считает  Евгений Суханов, депутат горсовета. Здесь, на Домостроительной, меняют и верхний, и нижний слой. Чтобы новая дорога радовала автомобилистов и пешеходов дольше, нужно предусмотреть все технические тонкости.

- Очень важно, чтобы технология была соблюдена, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Скат для воды был сделан, ливневая канализация, чтобы покрытие было без трещин.

В рамках летней кампании запланирована модернизация системы освещения, продолжится программа по ремонту городских лестниц: в этом году обновят 9 пешеходных спусков.

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