Мэр отметил хорошую работу управляющих компаний

Деятельность управляющих компаний находится под контролем городских властей, однако жильцам необходимо помнить, что ответственность за состояние дворов и содержание имущества, прежде всего, лежит на них самих. О том, как проверяют работу УК и куда обращаться при их бездействии, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

С внезапной проверкой мэр Мурманска Дмитрий Филиппов приехал в Ленинский округ. Представитель городской власти будет оценивать, насколько эффективно работают местные коммунальные службы. С начала года это уже 20 рейд и, как показывает практика, регулярные визиты весьма полезны и уже возымели неплохой результат.

- Управляющая компания, которая обслуживает эти многоквартирные дома, а здесь две управляющие компании, нашли между собой общий язык, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Свои обязательства они исполняют на оценку «отлично». Мы видим, что двор расчищен, снег не складируется, мусор вывезен, контейнерная площадка в идеальном состоянии.

Такие рейды зачастую совершаются по обращениям жителей, ведь только собственники знают «болевые точки» своего микрорайона. Например, на улице Миронова специалисты обратили внимание на то, насколько хорошо очищены крыши домов и козырьки подъездов от снега и наледи.

- На кровлях домов видны парапеты, они отремонтированы, они прочные и в случае обильного снегопада натиск снега они выдержат, - отмечает Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

В случае, если организация, обслуживающая многоквартирный дом, не выполняет свои обязательства, то жителям не следует откладывать вопрос в долгий ящик, необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию или в прокуратуру, советуют представители горадминистрации.