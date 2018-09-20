Мэр ушёл, на пост заступает и.о. мэра

В администрации Мурманска прошло первое в новом политическом сезоне заседание Совета депутатов. Среди самых интересных вопросов повестки было досрочное сложение с себя полномочий мэром Мурманска Дмитрием Филипповым, избрание временно-исполняющего его обязанности и присвоение званий «Почётный гражданин города-героя Мурманска» лучшим жителям областного центра.

Первое в новом политическом сезоне заседание Совета депутатов по праву было одним из самых ожидаемых событий сентября. Главной причиной этому послужил ряд вопросов, решение которых волновало многих горожан. Напомним, что недавно мэр Мурманска Дмитрий Филиппов получил предложение возглавить Министерство развития промышленности и предпринимательства региона.

- Это оценка его работы, его потенциала, поэтому желаем ему успехов в развитии Мурманска уже на новом рабочем месте, - говорит Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Глава ответил на поступившее от губернатора предложение согласием, но официально снять с себя полномочия он мог только после одобрения депутатов горсовета.

- В качестве напутствия депутатам я хочу попросить вас не забывать, что они, прежде всего, представляют интересы своих избирателей, - отметил в своём выступлении Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - За каждым из депутатов стоит несколько тысяч наших горожан. Я уверен, что депутаты города Мурманска продолжат исполнять функции, связанные с контролем работы администрации - исполнительно-распределительного органа власти.

Депутаты единогласно приняли досрочную отставку главы муниципального образования и в торжественной обстановке поздравили его с переходов на новую должность, пожелав удачи в решении проблем региона.

- Должен отметить, что те вопросы, за которые Дмитрий Дмитриевич брался, у него всегда получались, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, - поэтому я хочу пожелать ему такой же активной жизненной позиции, такой же принципиальности на новой работе.

Временно-исполняющим обязанности мэра Мурманска была избрана Тамара Прямикова. Её кандидатуру поддержали большинством голосов.

- Я принадлежу к тому поколению людей, которые придерживаются принципа «надо, значит – надо», поэтому, если доверят депутаты, то буду работать, - сказала Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Остальные претенденты на пост временно исполняющего обязанности мэра также поддержали нового избранника, руководствуясь не только её профессиональными качествами, но и практическим опытом замещения этой должности.

- Это коллективное решение, - отметил Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Я поддержал предложенную кандидатуру Тамары Ивановны Прямиковой. Объясню почему. Это очень ответственный пост, а Тамара Ивановна у нас уже была врио, поэтому Совет должен работать как часы, мы должны принимать решения в интересах города и мурманчан.

Помимо отставки главы муниципального образования на заседании обсудили вопрос по присуждению звания «Почетный житель города-героя Мурманска». Среди претендентов на это высокое звание - тренер спортсменки, выступившей на Паралимпийских играх; руководитель одного из рыбопромышленных предприятий города и представитель духовенства. Все три кандидатуры были поддержаны народными избранниками.