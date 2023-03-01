День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.23 19:30
Мэра Мончегорска сняли с поста
В муниципальном Совете депутатов состоялось закрытое заседание, на котором народные избранники рассмотрели этот вопрос. Большинством голосов было принято решение отправить Дмитрия Староверова в отставку.
Недавно на телеканале «Арктик-ТВ» вышел специальный репортаж «Староверов против». В нём мы рассказали о ряде нарушений, которые, как мы полагали, Дмитрий Староверов допустил во время своей деятельности на посту главы муниципального образования.
Наше расследование вызвало большой общественный резонанс, в результате чего контролирующие органы провели проверку и, действительно, обнаружили, что мэр Мончегорска нарушил антикоррупционное законодательство. Основываясь на результатах этой проверки мончегорские депутаты и подняли вопрос об отставке Староверова.
Как сообщает официальная группа администрации Мончегорска в «ВК», большинство народных избранников проголосовало за эту меру. Решение вступит в силу после официального опубликования.
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