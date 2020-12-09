«Мерседес» спихнул с дороги грузовичок!

Ещё одно ДТП произошло в Мурманске на проспекте Кирова. Водитель внедорожника не захотела уступить дорогу микроавтобусу, в результате столкновения грузовичок вылетел на тротуар.

Очевидцы аварии сообщают о том, что за рулем внедорожника «Мерседес» сидела беременная девушка. Она, по предварительной версии, стала виновницей ДТП.

Водитель, выезжая с улицы Зелёной, не уступила дорогу микроавтобусу, который двигался по главной дороге - проспекту Кирова. Оценить масштабы ЧП можно по кадрам с места происшествия: столкновение было не слабым, девушку доставили в больницу. Информации об её состоянии пока нет.