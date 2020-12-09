День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.20 19:30
«Мерседес» спихнул с дороги грузовичок!
Ещё одно ДТП произошло в Мурманске на проспекте Кирова. Водитель внедорожника не захотела уступить дорогу микроавтобусу, в результате столкновения грузовичок вылетел на тротуар.
Очевидцы аварии сообщают о том, что за рулем внедорожника «Мерседес» сидела беременная девушка. Она, по предварительной версии, стала виновницей ДТП.
Водитель, выезжая с улицы Зелёной, не уступила дорогу микроавтобусу, который двигался по главной дороге - проспекту Кирова. Оценить масштабы ЧП можно по кадрам с места происшествия: столкновение было не слабым, девушку доставили в больницу. Информации об её состоянии пока нет.
Комментарии
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Последние комментарии
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
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