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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.23 19:30

Мёртвые души, или Жильцы дома №91 по Кольскому проспекту против своей управляющей компании

В Мурманске управляющая компания, обслуживающая дом №91 на Кольском проспекте, втянула его жильцов в историю с «мертвыми душами» и фальсификацией голосования.

В «чёрных схемах» ТСЖ разбирался корреспондент «Арктик-ТВ» Андрей Бутрин.

«Отказывалась заниматься озеленением и уборкой придомовой территории, да, и на проблемы в подъезде закрывала глаза», - так жители дома на Кольском проспекте, 91 характеризуют работу своей бывшей управляющей компании. Впрочем, с тех пор, по их словам, мало что изменилось. После того, как организация лишилась лицензии, на её место пришла новая-старая УК, лишь немного поменявшая название.

Наталья Кризкая, местный житель: «Оказывается, без нашего ведома, без уведомления жильцов, никто нас не спросил, 3 мая провели собрание, которого не было. Потому что никто из нас на нём не был. Дальше, оказывается, за нас подписали, за нас приняли решение. У нас в стране до сих пор существуют истории с мертвыми душами - по Гоголю!».

Проще говоря, жильцы подозревают коммунальщиков в фальсификации подписей.

Лилия Чарская, местная жительница: «85% подписей все подделаны. Я не хочу переходить в управляющую компанию, которая начинает свою работу с обмана».

Да, и работать организация после смены наименования не стала лучше. Обращения в контролирующие органзы от собственников сыплются как из рога изобилия.

Иванна Федорова, местная жительница: «Мы получили ответ от «Новых форм правления», где им предписано помыть подъезд, отремонтировать кровлю. Что будет дальше, мы не знаем, но лично я категорически не согласна с тем, чтобы эта управляющая компания была нашей управляющей компанией».

А вот чего хотят жители - так это вступить в соседнее товарищество собственников, которое показывает пример хорошей работы. До неожиданной смены УК они даже готовили документы и собирали для этого подписи, но получается, что эта работа проделана зря.

Наталья Кризкая, местная жительница: «Если люди говорят, что мы вас не хотим. Значит, нужно уходить. Мы знакомы с вашей работой, потому что половину вашей работы доделывают сами жильцы. Я плачу за услугу, чтобы компании реагировали адекватно и не занимались обманом людей».

Сейчас жители Кольского проспекта, 91 готовят коллективный иск в суд, чтобы добиться справедливости и наконец то сделать самостоятельный выбор той или иной формы управления.

А журналисты «Арктик-ТВ» продолжат следить за развитием событий.

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