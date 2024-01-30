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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.24 19:30

Меры поддержки родителей и сохранение традиционных ценностей стали главными темами выездного заседания правительства Мурманской области

В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей.

Меры поддержки родителей и сохранение традиционных ценностей стали главными темами выездного заседания правительства Мурманской области, которое состоялось в Полярных Зорях под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Начиная выездное заседание правительства региона, Андрей Чибис напомнил, что на прошлой неделе Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России на Всероссийском форуме «Родные – Любимые». Также Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетных семей и определяет новые меры их поддержки.

В соответствии с поручением президента многодетные семьи в России, имеющие трёх и более детей, теперь будут получать этот статус бессрочно. Начиная с 2019 года правительство Мурманской области ведёт системную работу по оказанию поддержки семьям с детьми в рамках национального проекта «Демография» и стратегического плана «На Севере – жить».

Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области впервые за долгие годы увеличился показатель рождения первых детей, а также на 40% выросло количество многодетных семей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В 2022 году в Мурманской области родились 2176 первых детей, а в 2023 году – 2200. Это первое увеличение показателя за последние годы. До этого численность первых рождений ежегодно была отрицательной. Но различными мерами, в том числе и введением «Зарплаты мамы», мы снижали темпы падения рождения первых детей».

С момента внедрения меры поддержки в Мурманской области «Зарплату мамы» получили уже почти 8,5 тысячи женщин. В 2022 году были сняты ограничения по возрасту – теперь мера распространяется на всех жительниц региона при рождении первого ребёнка и по достижении им 1,5 лет. Благодаря этому решению численность получателей существенно увеличилась – за три последних года это число выросло почти в пять раз. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Кроме того, растёт количество многодетных семей. С 2018 года рост составил 40%, и в начале 2024 года таких семей стало уже более 9,5 тысячи. И важно, что по опросам, 65% семей, у которых есть дети, планируют завести ещё. Позитивные тенденции – это, в том числе, результат введения мер поддержки. На данный момент в регионе действует 24 меры социальной поддержки, получателями которых являются свыше 70 тысяч семей».

В текущем году на продолжение реализации социальных программ для семей с детьми планируется направить 10,5 млрд рублей. В частности, будут продолжены: программа по компенсации оплаты проезда в медицинские учреждения области для беременных и родивших; подарки новорожденному, которые за три года получили более 17 тысяч маленьких северян; выплата «Зарплата мамы»; региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. Также сохраняются ежемесячные выплаты для многодетных семей в размере 30% оплаты за коммунальные услуги и субсидии на оплату ЖКХ. Кроме того, почти 49 тысяч школьников и студентов колледжей получают бесплатное питание. Среди таких и дети участников спецоперации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для семей участников СВО у нас действует 32 вида поддержки. Их сопровождение находится на особом контроле. Кроме того, более 1,2 тысячи семей в 2023 году заключили социальный контракт».

Второй блок вопросов выездного заседания регионального правительства касался реализации стратегического плана «На Севере – жить» в городе Полярные Зори. Участники встречи озвучили итоги работы Кольской АЭС в прошлом году и планы по дальнейшему развитию. В ближайшие годы начнётся строительство новой атомной станции с инновационными энергоблоками мощностью 600 МВт каждый. Для площадки под будущий объект выбрали берег озера Имандра в районе Кунчаст-губы, где и грунты, и рельеф, и сейсмические характеристики, по словам специалистов, оптимальны. 

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