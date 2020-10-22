Главный путь борьбы с пандемией - продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и вакцинация, заявил Президент РФ на видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Во время встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин, нет, не обмолвился, а прямо сказал о важности промышленного производства вакцины от коронавируса.

При этом глава государства дал понять, что меры противоэпидемической безопасности даже после начала вакцинации, а тем более сейчас, никто не отменял.

Владимир Путин подчеркнул, что прежде всего, производимые в России вакцины от COVID-19, должны обеспечивать внутренний спрос.

- Экспорт и прочее - это важно… По этому пути нужно идти, - сказал глава государства. - По предварительным экспертным данным, ежегодный оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в 100 млрд долларов. Это хороший бизнес и гуманитарная составляющая яркая совершенно. И такая работа востребована и у нас в стране, и в мире».