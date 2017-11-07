Меры «воспитания» к приёмному ребёнку привели к его смерти

Трагедия произошла в Апатитах. Многие жители города оказался в шоке от смерти пятилетнего малыша, который скончался в операционной больницы после травм, которые в «воспитательных» целях, нанёс ему отчим.

4 ноября в одном из домов на улице Ферсмана 21-летний мужчина, высказывая недовольство поведением ребёнка своей жены, несколько раз ударил мальчика руками по голове. В тяжёлом состоянии ребёнка доставили в больницу около трёх часов ночи. Врачи провели несколько операций, но спасти мальчика им, к сожалению, не удалось.

В момент совершения побоев, мама ребёнка находилась в квартире, однако не стала останавливать своего мужа от такого жестокого действия. Уже известно, что семья переехала в Апатиты из Карелии сравнительно недавно и на учёте не состояла. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту Б части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии.

- Ввиду наступления последствий в виде смерти малолетнего ребёнка, мужчине предъявлено обвинение по более тяжкой статье, это ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - комментирует Ксения Кошелюк, старший помощник по взаимодействию со СМИ начальника СУ СКР по Мурманской области. - В настоящее время мужчина находится под стражей.