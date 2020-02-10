«МЭС» - цифрам верьте в квитанциях, а не в интернет-сервисах

Как сообщают в «Мурманэнергосбыте», пользователи услуги «Сбербанк-онлайн» могут увидеть некорректные январские счета за отопление и горячую воду в «личных кабинетах», либо в уведомлениях услуги «Автоплатёж».

Причины, почему в сервис попала некорректная информация, уточняются. С просьбой её аннулировать компания уже обратилась в банк. На исправления может уйти до трёх рабочих дней.

Если кто-то, не обратив внимания, уже оплатил счета «МЭС» за январь через интернет-банкинг, компания обязательно сделает перерасчёт.

Понять, какую сумму необходимо оплатить, достаточно просто. Сбой касается только интернет-сервиса. В бумажных же квитанциях, которые многие жители уже получили или получат в ближайшее время, суммы корректны.

На них и стоит ориентироваться при расчётах.