МЭС берёт в свои руки доставку топлива в котельные

Автомобильный парк компании «Мурманэнергосбыт» пополнился тремя новыми мазутовозами. Теперь предприятие не будет зависеть от сторонних организаций, которые диктуют свои условия и цены при оказании услуг по доставке топлива к удалённым котельным в регионе.

Новые машины уже вышли на линию и в первую очередь обеспечивают топливом филиал компании «Александровский», который отапливает как минимум 7 населенных пунктов, в том числе ЗАТО Александровск, Видяево и посёлок Ура-Губа.

По расчётам специалистов, новая техника позволит снизить издержки. Раньше приходилось обращаться к сторонним компаниям, чтобы обеспечить перевозку топлива, что приводило к увеличению стоимости услуг энергокомпании. К тому же, слив топлива затягивался в морозные дни, или срывалась доставка, например, когда дорогу до Териберки перекрывали из-за заносов. Собственные мазутовозы повышают оперативность и бесперебойность поставок топлива, снижают затраты.