Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа, который ведёт YouTub-канале «Urbanturizm»

Андрей бывал и в Мурманске, освещал отправку плавучей станции «Академик Ломоносов», а так же стал гостем нашей программы «Проще говоря».

Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне. Уголовное дело засекречено, публикация его материалов запрещена, срок заключения блогера под стражу так же не известен.

Андрею, возможно, грозит от трёх до восьми лет лишения свободы.

Пыж известен репортажами с заброшенных объектов. Он записывал блоги под псевдонимом МШ. Последний опубликованный материал автора посвящён ситуации в Белоруссии, впрочем, ездил в братскую страну Андрей ещё до начала известных всем событий.