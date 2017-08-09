Место кровавого преступления – онкологический диспансер

Пожилой житель Мурманска убил врача-онколога, а после свёл счёты с собственной жизнью. Трагедия случилась во время приёма пациентов в Мурманской областной больнице, причём виновник происшествия, по словам представителей регионального Минздрава, был физически здоров.

Убийство произошло в поликлиническом отделении областного онокодиспансера. Пожилой мужчина накинулся на врача с ножом ещё в коридоре учреждения. Доктор попытался скрыться в кабинете, но злоумышленник догнал его и нанёс еще несколько ударов. От полученных ран онколог скончался на месте. После этого виновник трагедии покончил жизнь самоубийством.

- По предварительным данным установлено, что мужчина-пациент вышеуказанного медицинского учреждения после совершения преступления нанёс себе этим же ножом несколько ударов в грудь, от которых скончался на месте, - рассказала Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области.

Это чрезвычайное происшествие вызвало серьёзный резонанс: помимо сотрудников полиции, прокуратуры и следственного комитета место происшествия осмотрели заместитель губернатора Инна Погребняк и министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин. По словам руководителя профильного ведомства, это первый случай нападения на врача в Мурманской области.

- Он обращался сюда, так как у него были определенные проблемы, но никакого онкологического заболевания у него выявлено не было, - сообщил журналистам Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области.

Следствию стало известно, что мужчина был пациентом и последний раз наблюдался у врача-онколога две недели назад. В социальных сетях пишут, что виновник ЧП был психически не здоров, но официальной информации об эмоциональном состоянии нападавшего у дознавателей нет.

- На данный момент следствием рассматриваются несколько версий происшедшего, - отмечает Кондратий Степанов, заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области. – Возможно, отрицательное отношение пациента поликлиники к заведующему отделением было вызвано либо качественным, либо некачественным проведением лечения.

Что же касается врача, то в интернете легко найти отзывы о его работе. И в этом случае всё не так однозначно. Кто-то хвалит погибшего заведующего отделением Игоря Тюленева и благодарит за своевременно оказанную помощь, а кто-то, наоборот, пишет гневные отзывы, ссылаясь на непростой характер специалиста и своеобразное отношение к проблемам пациентов. Но обычно уровень онколога, определяет число спасенных жизней, а их, по словам коллег, у Игоря Владимировича было много.

Вот некоторые отклики:

- Настоящий врач, трудяга, знающий своё дело. Лишних слов не говорит, так как на это у него нет просто времени, пациентов принимает ежедневно по 30-40 человек.

- Обнаружила у себя на руке какое-то образование, естественно, бегом на приём к доктору. Мне удалили образование сразу же после осмотра, не пришлось долго ждать. Доктору огромное спасибо!

- Хочу выразить благодарность доктору-онкологу Тюленеву и всему персоналу клиники. Ваша интуиция, знания и золотые руки творят чудеса и вселяют уверенность. Я счастлива, что знакома с таким человеком.

Усилят ли после случившегося меры безопасности в медучреждениях региона? Ведь сейчас в большинство медицинских учреждений города не оборудовано металлоискателями, да и охрана в заведениях работает порой формально. Сегодня пронести можно не только нож, но и любое огнестрельное оружие или, например, гранату.

- Вы понимаете, что это поликлиника, любой может прийти и записаться на приём к врачу, - сказал журналистам Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - То, что произошло, - это несчастье. Пациент не был записан на приём, просто напал на врача.

Не так давно в связи целым рядом нападений на бригады скорой помощи в других регионах страны, в Государственную Думу был внесён законопроект об ужесточении наказания за насилие, угрозы и хамство в отношении врачей. Так что в будущем буйным пациентам могут грозить аресты, штрафы и даже уголовная отвесность.