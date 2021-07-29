255 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+130), Североморске (+26) и Мончегорске (+20).

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе сообщает, что студенты и абитуриенты колледжей и вузов Мурманской области смогут получить место в общежитии лишь при наличии сертификата о полном курсе вакцинации против коронавирусной инфекции. Исключение составят молодые люди до 18 лет и те, кто имеет справку о медицинских противопоказаних к прививке. Соответствующее постановление принято главным санитарным врачом Мурманской области.