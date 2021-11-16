«Место встречи изменить нельзя» и «Бухта влюбленных троллей» - в Териберке открыли два арт-объекта

Идея первого проекта состоит в том, чтобы объединить истории рыбацких сёл в одном месте. Центральный символический объект инсталляции -деревянная лодка – средство передвижения, которое раньше активно использовалось жителями региона. Внешне композиция представляет из себя 12-метровый круглый деревянный подиум с вертикально установленными носовыми частями лодок, внутри которых установлены скамейки. Лодки стоят как по одной, так и группами по 2, 3 и 4 штуки, чтобы людям можно было общаться, медитировать и наслаждаться видами моря.

Проект «Бухта влюбленных троллей» - это выбитое на скале графическое изображение карты местности с чуть различимым образом мифических троллей. Значительной частью работы стала очистка скалистой плоскости от инородных надписей, оставленных приезжими.