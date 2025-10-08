«Металлургу» проиграли, теперь на лёд выходит рыбинский «Полёт»

Молодёжный хоккейный клуб «Арктика», представляющий Мурманскую область в Национальной молодёжной хоккейной лиге, провёл первые в новом сезоне домашние матчи.

В Ледовом дворце Мурманска провели уже второй матч Национальной молодёжной хоккейной лиги сезона между клубами «Арктика» и «Металлург». Первая игра лиги завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «У нас самая молодая команда, ребята, по сути, дебютировали, бились, старались».

Игра получилась зрелищной. Болельщики на протяжении всех периодов были в напряжении. Точные атаки и скоростные передачи. Счёт открыли гости из Череповца – на второй минуте отличился Ярослав Кривобрюхов. На седьмой минуте хозяева льда ответили голом Никиты Гаины.

Трибуны в этот день традиционно собрали более полутора тысяч зрителей. Болельщики скандировали кричалки, били в барабаны, поддерживая любимые команды.

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «На этот сезон задача у команды - выход в плей-офф и ещё одна - растить и развивать молодых ребят».

Второй матч завершился со счётом 7:2. Победу одержала хоккейная команда «Металлург».

Следующие игры хоккейный клуб «Арктика» проведёт в Мурманске 10 и 11 октября. Соперником станет «Полёт» из Рыбинска.