«Метель-2019» - в Мурманске прошли антитеррористические учения

На территории торгового центра в Первомайском округе Мурманска состоялись крупные антитеррористические учения «Метель-2019».

По легенде, в здание торгово-развлекательного комплекса группой «террористов» совершены подрывы. Руководителем операции было принято решение задержать нарушителей.

Во время учения специалисты отработали навыки межведомственного взаимодействия. В тренировке приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Северного флота, Росгвардии, полицейские, пограничники, следственный комитет, представители правительства области и администрации города.

По оценке руководителей все подразделения, принимавшие участие в операции, с поставленными задачами справились успешно.