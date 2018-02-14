«Метель ДК» - силовики тренировались в «Кировке»

Сотрудники всех экстренных служб областного города приняли учение в антитеррористических учениях. Тренировка навыков взаимодействия получила кодовое название «Метель ДК». Полигоном тренировок силовиков, военных, спасателей и сотрудников скорой помощи стало одно из учреждений культуры, расположенное в центре города.

Утро для сотрудников «Кировки» выдалось необычным. Дворец культуры стал площадкой для антитеррористических учений. По легенде, в одном из залов учреждения культуры, оборудованном под избирательный участок, злоумышленники заложили взрывное устройство.

Объявлена эвакуация, сотрудники ДК спешно выбегали из здания, надевая на ходу куртки, чтобы уже с улицы наблюдать за тем, как будут работать саперы. Спрятавшись в потоке людей, с места происшествия пытается сбежать и вероятный виновник переполоха.

Кинологи с собаками обследуют территорию вокруг здания. Никто не ожидал, что злоумышленники заложат ещё одну бомбу, но обученное животное быстро находит подозрительную коробку. Для проверки опасного предмета специалисты используют дистанционно управляемого робота. Взвесив всё за и против, перемещать опасный предмет эксперты не решаются, поэтому «Луноход» стреляет в потенциальную взрывчатку специальным снарядом.

В это время продолжаются поиски террористов. Автомобиль со злоумышленниками находят на одной из улиц города. Полицейские оперативно отрезают пути бегства условных преступников. В транспортном средстве подозреваемых инспекторы находят несколько мобильных телефонов, устройство очень похожее на взрывное.

По оценке руководителя учений, все подразделения, принимавшие участие в операции, с поставленными задачами справились успешно.