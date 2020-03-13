День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.20 19:30
Метель не пустила в Мурманск самолёты
Из-за непогоды сегодня Аэропорт «Мурманск» временно прекращал приём рейсов. Самолёты должны взлетать и садиться на расчищенную от снега полосу. По причине сильной метели уборочная техника банально не успевала справляться с выпавшими осадками.
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Последние комментарии
User
07.03.20 15:56
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alex
07.03.20 13:22
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Максим
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