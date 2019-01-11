Метели мурманчане не боятся

Вчера в городе свистел ветер и вентиляция в домах завывала. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» выяснила, как мурманчане пережили метель и почему жители заполярной столицы рады снегу.

- Слышала, как ветер завывает, даже не могла окно открыть. Хотела проветрить перед сном комнату. Думала, что вывалится всё. Ужасный ветер, ужасная метель была, - делится своими впечатлениями от непогоды мурманчанка.

- Ветер сильный был.

- Дома ветер завывал, у нас вентиляция стучала громко. Было неприятно.