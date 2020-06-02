«Метеор» - имя новой ледовой арене на улице Орликовой в Мурманске

Название строящемуся спортивному объекту выбирали по конкурсу, в котором приняли участие более трёхсот человек.

«Шторм», «Капитан», «Мурман-арена», «Баренц-арена», «Океан» - больше трёхсот названий предложили мурманчане в рамках объявленного конкурса для строящегося на улице Орликовой ледового стадиона. Победило название «Метеор»! Члены конкурсной комиссии отдали за него больше всего голосов. Предложил его Константин Мурамцев.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Человек сконцентрировался на одном названии - исторические параллели с видом спорта. Знаменитый мультфильм «Шайбу, шайбу!». Мне, как члену комиссии, это понравилось, я проголосовал за это название. Как оказалось, большинство членов комиссии также».

Церемонию награждения победителя провели с минимумом участников, как того требуют противоэпидемические правила, но это нисколько не умалило торжественности момента. От денежной части приза за победу Константин отказался.

Константин Мурамцев, победитель конкурса: «О призе, который полагался за этот конкурс, я бы хотел от него отказаться в пользу более нуждающихся людей. Я острой нужды не испытываю, а эти деньги можно было бы передать тому, кому они нужнее. Например, в благотворительный фонд, я думаю, конкурсная комиссия, администрация примут верное решение».

Сдача объекта по плану – февраль 2021 года. Есть все основания полагать, что новый стадион начнёт работать раньше запланированного срока.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы начали в сентябре прошлого года. Все конструктивные элементы готовы. С июля начнутся технологические процессы. Это самое сложное, потому что они здесь уникальные. Они продляться два-три месяца, это по плану, потом начнутся земляные работы - благоустройство».

Несмотря на все сложности, которые внесла пандемия, если не подведут поставщики материалов, то удастся выйти на опережение графика. Встать на коньки ребятам здесь, скорее всего, удастся уже к концу этого года.