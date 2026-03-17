Метеорологическая миссия: ежедневно ровно в одно и тоже время по всей планете в небо поднимаются сотни белых шаров

И это не флешмоб, а важнейшая метеорологическая миссия.

На аэрологической станции Мурманска ответственный момент. Инженер-аэролог Наталья Конякина готовит к запуску радиозонд. Именно этот прибор позволяет узнать, что происходит в атмосфере на десятках километров над землей.

Наталья Конякина, инженер-аэролог аэрологической станции Мурманска: «Это метеорологический зонд последнего поколения»

Шар наполняют водородом, крепят компактный зонд. И через несколько секунд он уже в небе.

Современный прибор весит всего 200 граммов и поднимается на высоту около 30 километров. В двухчасовом полёте он как микропроцессор измеряет давление, температуру, влажность, скорость и направление ветра. Данные передаются каждые две секунды.

Наталья Конякина, инженер-аэролог аэрологической станции Мурманска: «Работаю здесь с 1984 года. Мне посчастливилось работать почти на всех радиолокационных станциях. Раньше в основном была ручная обработка, а любимый прибор был - логарифмическая линейка».

Сейчас архивные снимки хранят память о том, как всё начиналось. Первые метеозонды делали из бумаги и даже из животной плёнки, а их вес составлял до 2,5 килограмма. Сегодня все данные принимает радар на крыше метеостанции.

После этого все показатели внимательно обрабатываются специалистом. Техник-аэролог Светлана Ляхнович знает о небе всё. 40 лет стажа, в том числе работа на Шпицбергене. Женщина вышла на пенсию, но позже вернулась в профессию. Говорит, каждый запуск отличается - это и есть творчество.

Светлана Ляхнович, техник-аэролог аэрологической станции Мурманска: «Работала и в Кишинёве, и Баренцбурге, где мы и познакомились с Натальей Николаевной. Творческая работа мне нравится, каждый выпуск - это новые данные, мы их анализируем, сравниваем».

Светлана Павловна показала, как раньше вручную проводили обработку сигналов на планшетах. Это требовало работы сразу трёх специалистов.

Данные после обработки поступают в Гидрометцентр. Прогноз погоды используют военные, гражданская авиация, по ним строят синоптические карты и в итоге получается прогноз погоды. Поэтому выпуск метеозонда не отменяют даже в экстремальных условиях.

Наталья Конякина, инженер-аэролог аэрологической станции Мурманска: «Выпуск должен состояться в обязательном порядке. Даже когда был блекаут, не было света в городе, а мы работали в темноте, аппаратуру включали исключительно на время выпуска. Наши данные самые надёжные. В любую погоду, в любой ветер аэрологи всегда на страже».

Мурманская аэрологическая станция ведёт свою историю с 14 апреля 1937 года. В следующем году ей исполнится 90 лет. И хотя сегодня процесс автоматизирован, сотрудники уверены, что техника никогда не заменит человека. Потому что за каждым показателем стоит личное внимание, опыт и ответственность.