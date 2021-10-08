В соединениях сухопутных и береговых войск Северного флота проходят контрольные занятия по боевой подготовке за летний период учебы. Знания и навыки морпехов отдельной мотострелковой бригады и арктических мотострелков проверяют офицеры армейского корпуса.

На полигонах Печенгского района и посёлка Алакуртти военнослужащие демонстрируют профессиональную выучку. Также они выполняют контрольные стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

В первые дни проверки свои навыки продемонстрировали морпехи. За годовой период обучения каждый боец подразделений сухопутных и береговых войск должен до автоматизма отработать обращение с автоматом Калашникова, и уметь метко стрелять из любого положения по цели днём и ночью.