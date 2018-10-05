«Метод простого художественного тыка» довёл до поп-арта

На этих выходных в Выставочном зале города Мурманска открывается выставка работ концептуального заполярного художника Виктора Красовского. Работы в стиле поп-арт можно будет не только посмотреть, но и приобрести понравившиеся.

Любовь к искусству зародилась у Виктора в студенческие годы. Молодого художника вдохновил огромный поток информации, который современный человек получает из телевиденья, радио, интерна и рекламы. Тогда парень решил направить накопившуюся экспрессию в создание графических картин в стиле поп-арт. Жанр легко узнать по насыщенности красок, сочетании, кажущихся, несочетаемых вещей.

- Это некий выплеск подсознательного абсолютно свободный. Главная цель моя была: это раскрепощение личного и творческого своего виденья, чтобы чувствовать себя свободно внутри этого черепа, в котором я нахожусь, - говорит Виктор Красовский, художник. - Все картины, которые получились и стали удачными, это те, где я что-то новое открыл случайным путём, методом простого художественного тыка.

Как и любой художник, Виктор в своих работах обращается, прежде всего, к зрителю. Он уверен, что каждый, кто придёт посмотреть его произведения, сможет увидеть в них определённый сюжет. Творческий деятель уже не первый раз устраивает экспозиции, но сейчас уверен, картины идеально дополняют друг друга - общая композиция и настроение получилось идеальными.

Карины покажут в Выставочном зале города Мурманска, презентация состоится 6 октября в 10 утра. Виктор Красовский отметил, что будет рад пообщаться со всеми поклонниками современного искусства.