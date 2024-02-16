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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.24 19:30

Между цветущими садами и городскими двориками: в музее города Полярного открылась выставка «Цвет в окне»

Это более 60 художественных произведений, исполненных в разных техниках и объединённых одним мотивом.

Удобное расположение комнат, стильная мебель, просторный коридор… И, конечно, вид из окна. За что ещё можно любить свой дом, свое жилище? Проект «Цвет в окне» выставочного комплекса столицы Северного флота и Союза североморских художников – это более 60 картин, в которых окно – это особый композиционный приём, благодаря которому мастера и выстраивают смысловую часть своего произведения. 

Наталья Токарева, заведующая выставочным сектором Североморского музейного выставочного комплекса, г. Североморск: «Окно – это и первая картина мира, которую познает человек, окно – это всегда символ надежды. Недаром есть такое выражение, как «свет в окне». И мы подумали, почему бы не собрать выставку, которая покажет зрителю окно художника: какое оно для него? Что за ним или внутри этого окна?».

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Сегодняшняя выставка, чем хороша? Тем, что картины в разных техниках, разного уровня профессионализма, здесь та выставка, когда можно сказать: «Нравится/не нравится».

Уже традиционно одними из первых выставку посещают юные дарования: художники из Полярного осторожно осматривают каждую картину, стараются запомнить манеру исполнения и, конечно, вдохновиться.

Анна Цыганова, педагог дополнительного образования ЦДОД, г. Полярный: «Это огромный опыт – брать пример с профессиональных художников. Мы на этом и учимся. По цветовой гамме посмотреть: кто-то в более холодных тонах рисует, кто-то в тёплой цветовой гамме».

Многие картины с живописными видами из окон принадлежат частному коллекционеру, достаточно известному в кругах музейных. Алексей Макаров не только актер и один из руководителей в областном театре кукол, а ещё и эстет.

Алексей Макаров, руководитель литературно-драматургической части Мурманского областного театра кукол: «Решили подобрать интересные работы не похожих друг на друга авторов. Либо раскрыть художника известного с какой-то неожиданной стороны, потому что в коллекцию попадают непрограммные работы, например, художник что-то попробовал и отложил. В выставку персональную художнику не попадает, а попадает в коллекцию. И может быть, художник не задумывался, что она будет представлена на суд зрителя, а она появляется в выставочном пространстве. Это та цель, по которой я занимаюсь выставочной деятельностью».

Осенью этого года Алексей Макаров отметит свой 50-летний юбилей, в связи с этим он планирует представить собственную выставку: мастер в области вязания крючком готов поделиться уникальными изделиями ручной работы. Впрочем, об этом позже. А насладиться пейзажами за окном от мурманских живописцев можно в музее Полярного до 10 марта.

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