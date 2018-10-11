Между Мурманском и Минском вновь появится прямое авиасообщение

Сегодня делегация из Белоруссии прибыла в Столицу Заполярья, чтобы рассказать о туристической привлекательности регионов и перспективах развития дальнейшего сотрудничества.

Мурманчан очень многое объединяет со странами СНГ. Среди них и Беларусь. Родственники некоторых жителей крайнего севера живут в соседнем с Россией государстве. Однако пока самый быстрый перелёт до Минска занимает весь день, ведь пассажирам приходится пересаживаться в Москве или Санкт-Петербурге. Делегация из республики приехала в Мурманск, чтобы обсудить не только пути сотрудничества, но и сразу решить транспортный вопрос.

Ольга Кузнецова, заместитель Губернатора Мурманской области: «Сегодня мы будем рассматривать сферу туризма и, возможно, организацию прямого авиасообщения между Мурманском и Минском, которое, кстати, раньше существовало, и очень много людей пользовались этим прямым перелётом».

Для мурманчан Республика Беларусь привлекательна так же и культурным контрастом, богатым архитектурным наследием, гастрономическими изысками и ландшафтными красотами. Так же некоторые предпочитают посещать лечебно-оздоровительные санатории именно в этой стране. По мнению специалистов мягкий климат способствует улучшению состояния здоровья.

Дмитрий Филиппов, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Я когда бываю в Белоруссии, я, конечно, стараюсь посетить те места, которые известны во всём мире, это и Брестская крепость, и линия Сталина, это конечно и производство пищевых продуктов, которые до сих пор работают и действуют, я неверное не ошибусь если скажу, по стандартам советских времён, когда стандарты эти были нацелены на качество и доступность по цене».

В свою очередь белорусов, как и гостей из других стран, Мурманская область привлекает своим экстремальным холодом, горнолыжными курортами. И, разумеется, каждому, кто решился отправиться на север очень хочется своими глазами увидеть знаменитое Северное сияние, которым можно насладиться во всей красе именно в Заполярье.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь: «Лично я вижу, что Мурманск может стать местом притяжения как для любителей активного отдыха, любителей рыбалки, любителей посмотреть места, связанные, с древней историей. Только это могло бы стать возможностью наполнения рейсов в обе стороны».

Возобновление прямого авиарейса Мурманск - Минск лишь вопрос времени, так что совсем скоро каждый сможет отправиться в путешествие или навестить родственников с комфортом. Заниматься перевозками пассажиров будет белорусская компания «Белавиа». В свою очередь заполярный аэропорт готовится принять еще один международный рейс. Для этого него есть все возможности.