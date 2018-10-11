Утвержден краткосрочный план капремонта на 2019 годРостехнадзор проверяет отопление в регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.18 19:30

Между Мурманском и Минском вновь появится прямое авиасообщение

Сегодня делегация из Белоруссии прибыла в Столицу Заполярья, чтобы рассказать о туристической привлекательности регионов и перспективах развития дальнейшего сотрудничества.

Мурманчан очень многое объединяет со странами СНГ. Среди них и Беларусь. Родственники некоторых жителей крайнего севера живут в соседнем с Россией государстве. Однако пока самый быстрый перелёт до Минска занимает весь день, ведь пассажирам приходится пересаживаться в Москве или Санкт-Петербурге. Делегация из республики приехала в Мурманск, чтобы обсудить не только пути сотрудничества, но и сразу решить транспортный вопрос.

Ольга Кузнецова, заместитель Губернатора Мурманской области: «Сегодня мы будем рассматривать сферу туризма и, возможно, организацию прямого авиасообщения между Мурманском и Минском, которое, кстати, раньше существовало, и очень много людей пользовались этим прямым перелётом».

Для мурманчан Республика Беларусь привлекательна так же и культурным контрастом, богатым архитектурным наследием, гастрономическими изысками и ландшафтными красотами. Так же некоторые предпочитают посещать лечебно-оздоровительные санатории именно в этой стране. По мнению специалистов мягкий климат способствует улучшению состояния здоровья.

Дмитрий Филиппов, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Я когда бываю в Белоруссии, я, конечно, стараюсь посетить те места, которые известны во всём мире, это и Брестская крепость, и линия Сталина, это конечно и производство пищевых продуктов, которые до сих пор работают и действуют, я неверное не ошибусь если скажу, по стандартам советских времён, когда стандарты эти были нацелены на качество и доступность по цене».

В свою очередь белорусов, как и гостей из других стран, Мурманская область привлекает своим экстремальным холодом, горнолыжными курортами. И, разумеется, каждому, кто решился отправиться на север очень хочется своими глазами увидеть знаменитое Северное сияние, которым можно насладиться во всей красе именно в Заполярье.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь: «Лично я вижу, что Мурманск может стать местом притяжения как для любителей активного отдыха, любителей рыбалки, любителей посмотреть места, связанные, с древней историей. Только это могло бы стать возможностью наполнения рейсов в обе стороны».

Возобновление прямого авиарейса Мурманск - Минск лишь вопрос времени, так что совсем скоро каждый сможет отправиться в путешествие или навестить родственников с комфортом. Заниматься перевозками пассажиров будет белорусская компания «Белавиа». В свою очередь заполярный аэропорт готовится принять еще один международный рейс. Для этого него есть все возможности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Лагова Анна Викторовна собственник
11.10.18 10:25
До сих пор нет отопления город Кандалакша улица Восточная дом 9 квартира 3. Поданы заявки № 666 от 2 октября в управляющую компанию номер телефона 88153392201 , № 766 от 10 окт 2018 в управл компан
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Татьяна
10.10.18 23:04
Тема актуальная, спасибо, что начали об этом говорить. Ролики про сплошную тоже нужны. Номера машин там хорошо видны. А есть ли реакция гаишников на такие нарушения? Все чаще приходится наблюдать, как
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА
Михаил
10.10.18 22:12
С каждым днем все больше и больше сюрпризов от Норебо. Не зря видимо ими вплотную занялись. Нет дыма без огня.
Комментарий к новости:«Норебо Холдинг» может потерять часть квот на вылов рыбы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Главный автомобиль СССР». Документальный фильм (16+)
-PRO ДеньгиМорковь, яблоки и картофель - перечень овощей и фруктов, которые помогают северянам экономить-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 14 копеек-PRO ЭнергетикуМинистр энергетики России Александр Новак поручил включить в протокол всероссийского совещания вопрос о выделении средств на компенсацию выпадающих доходов регионов в связи с резким ростом цен на мазут-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 298 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика