Между нами, девочками: муниципалитеты присоединились ко всероссийскому проекту «Женского движения»

В Гаджиево за чашкой чая и душевным разговором встретились многодетные мамы и жены участников специальной военной операции.

Намного больше, чем хранительница очага! Сегодня женщина – это и мама, и жена, и бизнесвумен, и общественный деятель, и волонтёр. Все эти роли девушки приняли на себя, в том числе, в связи со специальной военной операцией, став для своих мужчин надёжным тылом. И зачастую, дамы забывают о себе и не считают достойными внимания мелкие бытовые трудности. Говорить о них стараются в узком кругу единомышленниц, одна из таких встреч прошла в Гаджиево: участницы «Женского движения» встретились за чашкой чая.

Анна Гришко, региональный координатор женского движения в Мурманской области: «Мы, как координаторы, депутаты, можем собрать обратную связь, наказы от девушек. И на мой взгляд, такая обратная связь в неформальной, дружеской обстановке, очень важна».

Говорили о роли женщины, в том числе, и на октябрьском Третьем Всероссийском форуме проекта «Женское движение», который получил символичное название «Женщины, создающие будущее». Об актуальности спорить не приходится. Свои лидерские качества северянки проявляют, становясь обладателями и победителями грантовых конкурсов на реализацию бизнес-идей. В числе таких предпринимателей Фируза Ахмедова, создавшая уютный уголок в центре города морской доблести с горячими пирогами и игровой комнатой для детей.

Фируза Ахмедова, предприниматель, г. Гаджиево: «В городе не было мест, где можно было бы прийти с детьми, где родители могут посидеть, а дети поиграть».

Кафе гаджиевской предпринимательницы и стало точкой притяжения для импровизированного женского клуба, где девушки встретились в преддверии Дня матери и смогли пооткровенничать друг с другом.

Поддерживают девушек и на региональном уровне: уже несколько лет актуальным для супруг военнослужащих остаётся форум «Звезда Севера», который проходит в закрытых городах и гарнизонах Мурманской области. Здесь дамы могут не только отвлечься от рутины и быта, но и получить новые идеи для стартапов и обрасти полезными знакомствами.