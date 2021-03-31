Международная аналитическая группа поделилась опытом по борьбе с коронавирусом

Сегодня состоялась III международная онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса», инициированная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Основная тема дискуссии – ситуация с COVID-19, в том числе действующие ограничения, предпринимаемые меры по борьбе с его последствиями и прививочная кампания.

«Последний раз мы встречались осенью в октябре. С этого момента многое изменилось, и, конечно, нам очень полезно обменяться опытом, а именно теми решениями, которые принимались, и оценкой их результатов. И самое главное, поговорить не только о коронавирусе, но и о возможностях развития сотрудничества даже в условиях пандемии», – отметил во вступительном слове Андрей Чибис.

Коронавирус поставил барьеры между странами, тем не менее цифровые технологии позволяют вести диалог с соседями. Международная аналитическая группа Баренцева/Евроарктического региона встретилась на онлайн площадке, чтобы обсудить, полученный опыт в борьбе с пандемией. К примеру, в Лапландии полным ходом идёт вакцинация.

Мика Риипи, губернатор провинции Лапландия (Финляндия): «Ситуация с коронавирусом в Лапландии достаточно стабильна. Вакцинация проводится в соответствии с национальным планом. И многие получили первый компонент вакцины. Сейчас мы вакцинируем пожилое население, людей старше 70 лет, граждан, которые входят в группу риска».

Введенные ограничительные меры серьёзно ударили по экономике стран. В странах, где введён запрет на въезд иностранцев, ограничены культурные и туристические обмены. Массовая вакцинация вселяет оптимизм, даёт надежду на то, что в скором времени жизнь войдёт в привычное русло.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все соскучились по личному общению, особенно молодёжь, поэтому предложение провести молодёжный форум. С учётом вакцинации планируем его провести 26-27 июня этого года. Будет полярный день и все мероприятия будут проходить 24 часа».

Встреча, инициированная главой региона, доказала свою эффективность, онлайн-конференция с представителями международного сообщества проходила 3 раз с начала пандемии.